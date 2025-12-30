Росен Желязков в началото на последното редовно заседание на Министерски съвет за 2025 г, предаде репортер на ФОКУС.
"Бих казал, че това е една динамична, сложна, важна година от геополотически, европейски, национален дневен ред. Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и доверие между партньорите в коалицията. Както и в една много динамична парламентарна подкрепя, за което благодаря", добави той.
"Ние имахме много ясни задачи за 2025 година - финансова стабилизация, възстановяване на плащанията по ПВУ, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, влизане в Еврозоната. Всички тези ангажименти са изпълнени. Когато дойде време за трезва оценка на работата на кабинета, ние считаме, че не ние трябва да отбелязваме тези резултати, а всички онези, които имат обективен поглед върху постигнатото през 2025 година, което стана благодарение на усилията на обществото от една страна, но и на възстановения тристранен диалог и доверието, което имахме със социалните партньори. Не на последно място от подкрепата, която получавахме независимо от сложните политически процеси", подчерта премиерът.
По думите му няма друго правителство, което в рамките на една година да е минало през 6 вота на недоверие.
"България приключа 2025 година с БВП от 113 млрд. евро с ръст над 3% на икономиката, което ни нарежда сред топ 5 на държавите в ЕС. Отдавна България не е най-бедната страна в ЕС. По паритет на покупателната способност ние изпреварваме страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. това трябва да го подчертаваме, защото това е повод за самочувствие на всеки един българин. В България коефициентът на безработицата намалява с 0,6%, считано за 2025 година, сравнение с 2024. Ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6. И4маме рекордна събираемост над 10 млрд. лева повече приходи от 2024 година. Имаме инфлация, която е около 3,6% и ние знаем причините за тази инфлация и те нямат нищо общо с еврото. Те са свързани с повишената покупателна способност, с изсветляване на икономиката", обясни Желязков.
Вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че правителство трябва да говори с факти и числа - вчера България получи трето плащане по ПВУ. Така България получи вече общо над 4 млрд. лв.
Росен Желязков: Макар правителството да изглежда политическо, то се държеше като програмно
©
Още по темата
/
Правителството одобри Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити
15:20
Още от категорията
/
НСИ: Мъжете у нас заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, жените са в ролята на заместник
14:28
Проф. Момчил Мавров за "хоспитализираните" в казина: Случаите засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност
10:54
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
10:47
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.