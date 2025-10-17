ЗАРЕЖДАНЕ...
Росен Желязков: Не, не е време за избори
"Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС", каза лидерът на партията Бойко Борисов.
Анонимен
преди 1 ч. и 6 мин.
Росене докато не довършиш хотела никакви избори че я тиквата я прасчо ще ти вземат
