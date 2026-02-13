Росен Желязков с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Жарновски в Мюнхен.
В рамките на разговора премиерът Желязков представи политиките на правителството за подобряване на бизнес средата, включително прилагането на ефективни инвестиционни стимули, насърчаването на научноизследователската и развойна дейност и развитието на публично-частни партньорства.
Росен Желязков подчерта, че членството на България в еврозоната допълнително укрепва макроикономическата стабилност на страната и прави българските пазари още по-привлекателни за дългосрочни и високотехнологични инвестиции. По думите му това създава предвидима финансова среда и допълнителни гаранции за международните инвеститори.
По време на срещата министър-председателят в оставка Желязков представи възможностите на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и неговия потенциал на световно ниво, както и перспективите за партньорство и съвместни научноизследователски и приложни проекти.
"Независимо от политическите турболенции сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи, защото връзката между наука, бизнес потребности и технологичен потенциал е най-важната платформа за сътрудничество независимо от политическите процеси", изтъкна премиерът.
Акцент бе поставен и върху задълбочаване на сътрудничеството в сферата на киберсигурността и изкуствения интелект, които могат да бъдат реализирани чрез сътрудничество между държавата, научната общност и бизнеса.
Росен Желязков: Независимо от политическите турболенции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи
