Росен Желязков по време на общественото обсъждане на междинния секторен анализ за състоянието на конкуренцията в модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти. То се организир от Комисията за защита на конкуренцията, съобщи правителствената пресслужба.
Премиерът добави, че всички препоръки трябва да бъдат внимателно разгледани, като особен акцент се поставя върху тези, посочени от Комисията. На базата на резултатите от обществените консултации трябва ясно да бъдат формулирани нормативните и административни промени, които да подпомогнат възстановяването и запазването на традиционните български отрасли, като основната цел е защита на потребителите.
Министър-председателят поздрави Комисията за защита на конкуренцията за работата по анализа и приветства започналия реален диалог с всички заинтересовани страни – институции, работодатели, синдикати, търговски вериги, производители и потребители. "Докладът дава ясна картина и може да послужи като основа за мерки и политики за подобряване на традиционните отрасли и сектора на земеделието“, добави премиерът.
В речта си Росен Желязков акцентира, че контролът остава ключов инструмент за защита на потребителите. "Този контрол ще продължи от страна на изпълнителната власт и на КЗК с правомощия да се самосезира. Целта на анализа, на последващия диалог и на всички предложения, които трябва да оптимизират нормативните и административни процеси, е една – прозрачност и предвидимост“, допълни той.
Министър-председателят подчерта още, че анализът и форматът на днешното обсъждане са началото на внимателен разговор за преодоляване на митове и правилното адресиране на проблемите, при пълна прозрачност, като най-важната цел остава изграждането на доверие между потребителите, производители и търговци.
Росен Желязков: Няма спекулативно повишаване на цените при въвеждането на еврото
