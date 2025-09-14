ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент
По думите са подкрепяни и от партии вляво, и от партии вдясно. "Да се надяваме, че късогледството ще бъде преодоляно и ще видят какви ще са последиците за България, ако нямаме европейско правителство", допълни Желязков.
"При нас политическият театър продължава, но виждате, че днес, без фанфари и без ленти, даваме началото на активната експлоатация на АМ "Европа". Знаете, че строежът ѝ започна през 2018 г. като магистрала "Калотина". Сега тя свързва България с Европа. В третия кабинет на премиера Борисов помните, че бяхме заедно с колегите тук, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че до 1-2 г. ще завършим българския участък. 4-5 години безвремие! Но благодарение на коалиционната мъдрост и партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години", посочи премиерът.
Желязков коментира обстановката с въздушния трафик. "Много внимателно следим обстановката, взели сме мерки. Страната ни винаги е била готова да реагира. Тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса", каза още той.
