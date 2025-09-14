Новини
Росен Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент
Автор: Ваня Кузманова 10:15Коментари (0)41
Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент за него. Докато обаче имаме подкрепата на мнозинството, това правителство ще продължава да работи", заяви премиерът Росен Желязков, който присъства на откриването на последния участък от магистрала "Европа". 

По думите са подкрепяни и от партии вляво, и от партии вдясно. "Да се надяваме, че късогледството ще бъде преодоляно и ще видят какви ще са последиците за България, ако нямаме европейско правителство", допълни Желязков.

"При нас политическият театър продължава, но виждате, че днес, без фанфари и без ленти, даваме началото на активната експлоатация на АМ "Европа". Знаете, че строежът ѝ започна през 2018 г. като магистрала "Калотина". Сега тя свързва България с Европа. В третия кабинет на премиера Борисов помните, че бяхме заедно с колегите тук, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че до 1-2 г. ще завършим българския участък. 4-5 години безвремие! Но благодарение на коалиционната мъдрост и партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години", посочи премиерът.

Желязков коментира обстановката с въздушния трафик. "Много внимателно следим обстановката, взели сме мерки. Страната ни винаги е била готова да реагира. Тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса", каза още той.

Още по темата: общо новини по темата: 1037
