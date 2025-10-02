Новини
Росен Желязков: Полагаме усилия за връщането на нелегалните мигранти в родините им
Автор: ИА Фокус 14:25Коментари (0)86
© МС
България пази европейските граници изключително добре и успешно. В сравнение с 2024 година опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75%. Практически ние нямаме поток, който да представлява заплаха за европейската сигурност, от нелегална миграция, заяви министър-председателят Росен Желязков повреме на Срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите. "Тяхната дейност от една страна е провокация към сигурността и стабилността в Европа, а от друга страна е престъпление", изтъкна Желязков.

Министър-председателят посочи голямото значение на партньорството и съвместните действия по опазването на границата с държави като Австрия, Румъния, Гърция у други. Премиерът Желязков отбеляза също ролята на нормативната регулация, най-вече в областта на връщането и реадмисията, както и по прилагането на Пакта за миграция и убежище, съобщиха от правителствената пресслужба.

"Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по произход", посочи министър-председателят.

Той отбеляза още, че именно тези политики, които България е отстоявала през годините, срещат разбиране от много от страните членки.

"Сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, с техники и технологии, в които ние инвестираме много, включително чрез европейски източници, но и по отношение на правилните политики, които да пресичат всички опити за нелегална миграция в континента", заяви още премиерът.

