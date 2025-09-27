Росен Желязков: За мен волейболистите ни вече са шампиони

© За мен нашите волейболисти са вече шампиони. Това заяви министър-председателят Росен Желязков за класирането на финал на българския национален отбор по волейбол пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".



"Една огромна благодарност към нашия националния отбор. Към това, че те заслужиха да са шампиони, защото за мен вече са шампиони. За радостта, с която ни дариха. С емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхното умение, за тяхната младост", коментира той.



По думите му с такива млади хора България има бъдеще. "От нас остава само да ги подкрепяме и да им благодарим за това, че в този момент отново карат българите да сме заедно. Заедно в емоцията, заедно в усещането за победа", каза още Желязков.