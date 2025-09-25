Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов
Автор: Вилислава Ветренска 20:41Коментари (0)19
© NOVA
Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов към кабинета по повод водната криза. Премиерът е в Ню Йорк за 80-тата сесия на Общото събрание на ООН. 

Желязков заяви, че още преди да започне работа Националния борд по водите е казал на министрите, че няма смисъл да се търсят виновници за кризата. Той обясни, че към момента се работи по няколко сондажа.

Допълни, че се наблюдават много райони, в които има проблем с водата, сред които Плевен и Брезник. По негови думи Бордът е инструмент, а не решение, то е в целенасочените действия.

Още по темата: общо новини по темата: 169
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
08:43 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Издирват Пепи Еврото
Животните на Фокус
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Войната в Украйна
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: