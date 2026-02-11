Росен Желязков ще участва в неформалната среща на Европейския съвет, която ще се състои в Лиеж, Белгия, на 12 февруари.
Основна тема на дискусиите на европейските лидери ще бъде конкурентоспособността на Европейския съюз и укрепването на единния пазар като ключов фактор за инвестиции, иновации и икономически растеж.
В рамките на срещата ще бъде обсъден и въпросът за необходимостта от по-голям мащаб и консолидация на европейските компании в стратегически сектори като цифровите технологии, телекомуникациите, капиталовите пазари и енергетиката, така че бизнесът в ЕС да разполага с достатъчен ресурс за иновации и успешно глобално позициониране.
© Булфото
