Росен Желязков удостои проф. Христо Йоцов с държавната награда "Св. Паисий Хилендарски“ за изключителния му принос към българската култура. Отличието се връчва ежегодно на творци, които със своята дейност пробуждат духа, съхраняват традициите и развиват културната идентичност на България.
"Тази награда носи името на най-големия будител на българския народ Паисий, който със словото си събуди националното достойнство и вдъхнови много други будители. Но не само словото е отправна точка на човешкото съзнание, бит и емоция. Музиката е не по-малко силна стихия, която отприщва доброто, смисленото и емоционалното в човека. И вие сте олицетворение на това – будител, който заразява младите хора и им предава умение да докосват публиката с красотата на музиката,“ обърна се премиерът към проф. Йоцов. Министър-председателят Желязков подчерта и ключовата роля на проф. Йоцов в развитието на съвременното музикално образование и му пожела още много творчески успехи.
"Със сигурност твърдя, че както аз, така и всички почтени и достойни българи, носители на тази награда, не са се стремели към нея. Те просто са вършили работата си всеотдайно и с любов, споделяйки постиженията си с учениците си и с обществото. Изключително развълнуван съм – огромна чест е за мен да бъда приет в този кръг от достойни българи,“ сподели Христо Йоцов. Професорът изтъкна ролята на будителите като морален и духовен капитал на обществото и посочи, че признанието не е цел, а резултат от дългогодишна отдаденост и работа в полза на българската култура.
