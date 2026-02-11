Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината, когато сметнем, че всичко е изяснено
© bTV
"Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста и по тях трябва да се работи много обстойно", обясни Тодоров.
По думите му случаят изисква много задълбочена работа, всяка една подробност по разследването е много важна. Тодоров подчерта, че действат професионално. "Ще кажем истината и резултата от проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл", коментира зам.-министърът на вътрешните работи.
Още по темата
/
Доц. Милен Иванов: Психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие
11:16
Експерт: Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден
11:15
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
10:15
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:00
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
10.02
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
10.02
Още от категорията
/
Мимо Гарсия: Медицински лица излъгаха раково болната ми майка, взеха ключовете от офиса й и откраднаха нотариален акт!
11:30
Адвокат: Може би в конкретния случай детето е живяло в хижа "Петрохан", отговорността е на родителите
10.02
Шкварек: У нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев
10.02
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
10.02
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.