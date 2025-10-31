Румен Гълъбинов: Няма основание да смятаме, че положението с държавния бюджет е бедствено както за тази година, така и за следващата
По думите му дълговата експозиция е добре контролирана и в съотношение дълг държавно управление къмто БВП ако оставяме в рамките на 25-30%, то тогава сме "отличници“, при положение, че 60% е максимумът, който можем да си позволим като член на еврозоната. "Това е една много добра стартова позиция за нас.“ Това, че няма да се променя ДДС, както и че няма изгледи да се променят и подоходните данъци, както и данък "Печалба“ за фирмите, ни поставя в една рамка, която позволява приходната част да се увеличи през осигуровки, посочи той и добави, че такова увеличение е предвидено, като първоначално предложението е за 2-процентни пункта увеличение на осигуровката за пенсии. Според експерта е дошло времето хората на държавна работа, на които досега държавата им плащаше осигуровките, с един плавен преходен период да преминат на 50 на 50, т.е. държавата като работодател плаща половината осигуровки, другата половина си ги плаща държавният служител. "Това би могло да се направи и ще подкрепи допълнително осигурителните ни системи.“
Финансовият експерт е категоричен, че предупрежденията на експертите за свръхдефицит биха се сбъднали, само ако продължи силно експанзионистичната политика по съставяне на бюджета в частта за разходите. "Аз мисля обаче, че сега хората, които правят бюджета в момента, ще го сметнат по-внимателно, тъй като имаше и консултации с МВФ неотдавна, които също напомниха за възможности от реализиране на такъв сценарий,“ посочи Гълъбинов. С влизането на България в еврозоната се очакват повече инвестиции, повече бизнес, с по-голям икономически оборот в нашата държава, което ще попълни и приходната част без да налага вдигането на данъци, смята той: "Това изисква доста повече усилия, и то не само съставяне на бюджета от година за година, но това има някаква по-дългосрочна визия.“
Гълъбинов е категоричен, че казусът с "Лукойл“ ще бъде решен на международно ниво, а за нас е важно рафинерията да продължи да работи така, както е работила и досега, "за да се запазват работните места, да се продължат да си плащат заплати, осигуровки, от компанията да се плащат данъци, и въобще да запазим това, което имаме и към момента като ситуация на пазара на горива,“ посочи той и добави, че това не е заплаха за бюджета, а по-важно да се види каква ще е акцизната политика в новия бюджет и какви възможности има за увеличение и на държавните приходи.
