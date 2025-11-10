Румен Христов.
"Предвид на това, че това е част от т.нар. критична инфраструктура на България, може би темите не трябваше да бъдат толкова публични. Аз продължавам да смятам, че там дискретността е нещо добро".
Важното е да успокоим българските граждани, че горива ще има, допълни той. Заяви, че и ръст на цената на горивата няма има "в смисъл, какъвто се обяснява и ни плашат. Имаме запаси. И цените на петрола в световен мащаб са на едно ниско ниво".
Депутатите не сме в пряка обвързаност и зависимост по отношение на избора на особения управител, посочи Христов.
"Няма да има национализация. Ако бъде продадено дружеството средствата влизат в една българска банка. Те не могат да бъдат ползвани за други цели. И когато санкциите приключат, както и войната, ще бъдат изплатени на собственика. Според мен пред опасността да спре работата на "Нефтохим Бургас" по-скоро може би си струва риска да направим така, че предприятието да продължи да работи".
Дерогация ще се иска, но все още нямаме гаранции, че ще я получим, заяви Христов.
Той коментира и личността на Виктор Орбан.
На въпрос дали е възможно БЕХ да купи "Лукойл" Румен Христо уточни, че не е участвал в преговорите, но по думите му "това нещо би било трудно, защото не знам доколко финансовото им състояние би позволило това".
Големият проблем на България е ще работи ли "Нефтохим Бургас" или няма да работи, каза Румен Христов.
По отношение на Бюджет 2026 Румен Христов коментира, че той не е нито ляв, нито десен, а е смесен.
Румен Христов: Горива ще има и ръст на цената няма има
