Румен Порожанов подаде оставка, Борисов я прие

© Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подаде оставка пред премиера Бойко Борисов. В мотивите за решението си Порожанов посочва, че не желае атаката срещу него да влияе на работата на правителството.



Оставката на министър Порожанов е приета от министър-председателя Бойко Борисов.