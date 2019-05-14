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|Румен Порожанов подаде оставка, Борисов я прие
Оставката на министър Порожанов е приета от министър-председателя Бойко Борисов.
Коментари (1)
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преди 2 ч. и 16 мин.
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