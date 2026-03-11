Румен Радев, АИКБ: Виждаме дежавю на 2022 година, когато Русия нападна Украйна
© БНТ
"Разумно нещо е да се разсейват страхове, разумно нещо е да се говори за тези проблеми. Не България, а Европа е доста по-подготвена в сравнение с преди 2-3 години при подобна енергийна криза. Ние виждаме едно почти дежавю на 2022 година, когато Русия нападна Украйна. Много хора очакваха това да приключи след 2-3 дни, после станаха 4 седмици, после станаха няколко месеца и така 4 години. В момента пак има такива анонси. Забележете, на всяка от тези реплики пазарите нервно реагираха веднага. И този на течни горива, и този на природен газ. Особено ярко стана тази реакция, когато се анонсира изборът на нов върховен лидер в Иран, при който очевидно може да се очаква втвърдяване на позиции и съответно по-продължителен конфликт. Това са реакциите на пазара в пъти по-значими, отколкото просто посягането на конкретна инфраструктура, например", каза Радев.
Той допълни и че пазарът реагира на всяко от изказванията на Доналд Тръмп. На въпрос за таван на цените на горивата каза:
"Конкретно в този случай, относителният дял промени на стойности на горива е важен за цялата логистика, за търговските мрежи, отразява се, да кажем, на крайни цени, но там делът би бил много по-малък. Много по-съществено е това да не се случи в частта с динамики на цените като електроенергията."
Според него, сега действащият компенсаторен механизъм не работи:
"Битовият потребител е подсигурен от решението на КЕВР, там цената е една и съща, няма да има промени. Но в частта с небитовия потребител, там формално има една защита през едно странно минало решение, едно ПМС от миналата година, на редовния кабинет, с което обаче подкрепа би имало с цени усреднени на 240 лева, т.е. над 240 лева на мегават час, би имало подкрепа. Обаче забележете, ако това е средна цена за 6 месечен период от време, а това е невъзможно, тя със сигурност ще е по-ниска, т.е. на практика няма подкрепа. И нашата претенция към кабинета и сега е същата - установете го този механизъм на месечна база, за да може да помогнете, когато бизнесът има нужда, тогава когато се дави."
Още по темата
/
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
22:15
След скандално заседание в румънския парламент: Искането на САЩ за изпращане на военна техника и сили до границата ни беше прието
18:53
"Самолети и отбранителна техника": Съветът за отбрана на Румъния одобри разполагането на американска военна техника в страната
14:12
Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
12:33
Още от категорията
/
Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
22:17
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
19:40
Експерт: Не ми се мисли какво може да се случи, ако проектът за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" се провали
10.03
Проучване: Едва 30% от хората, които теглят бързи кредити проверяват дали фирмата е вписана в регистъра на БНБ
10.03
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
10.03
Д-р Спасов за честата, но грешна реплика: Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо
10.03
Програма "Еразъм+" свързва българските общности зад граница чрез международно обучение за приобщаване в София
10.03
КТ "Подкрепа" поиска мерки от правителството: Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.