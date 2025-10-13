ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Румен Радев: Ангажираността на младите хора на България с обществени каузи е ключ към силно общество и вдъхновение за промяна
В България младите хора могат да задават пример, да действат с упоритост и решителност, да вдъхновяват всички ни за промяна. Тяхната ангажираност с обществени каузи е ключът към задружно, сплотено и силно общество. Това заяви президентът Румен Радев на тържествената церемония по награждаване на младежите, постигнали ниво "злато“ и "сребро“ в Международната награда на херцога на Единбург – България.
Наградата на херцога на Единбург е международно утвърдена програма, която насърчава младите хора да полагат усилия и да постигат лични цели в различни области – доброволчество, физическа активност, развитие на умения, проекти в полза на общността. В България Международната награда на херцога на Единбург се провежда под патронажа на държавния глава, като тази година за първи път церемонията се проведе в резиденция "Евксиноград“ във Варна. Президентът Радев връчи почетните значки на 12 младежи, завършили златно ниво. Сертификатите си отличените получиха от посланика на Великобритания у нас Натаниел Копси.
В приветствието си Румен Радев открои утвърдените традиции в образованието, културата и организираната младежка активност във Варна, които са направили града закономерен избор за домакин на инициатива, насърчаваща гражданската активност, социалната отговорност и ангажираност. "Вече 11 издания тази награда привлича участници и партньори и се превърна в платформа, която открива нови хоризонти пред нашите млади хора“, отбеляза държавният глава.
Президентът изрази признателност към целия организационен екип, както и към всички треньори, учители и ментори за предадените знания, умения и опит на младите хора. "Развитието на лидерски качества, обществена и социална ангажираност и чувствителност е изключително важно в нашето забързано, динамично време на множество разделения в обществото ни“, каза още Румен Радев.
Държавният глава определи като безценна подкрепата към младите българи за стремежа им да разгърнат своя потенциал, мечти и амбиции именно в Родината и благодари за усилията на посланик Натаниел Копси и британското посолство у нас за подпомагането на процеса по създаване на среда, в която младите таланти да пожелаят да останат и да се реализират в България. "С всички тези дейности, този широк спектър от инициативи – спорт, благотворителност, чуждоезиково обучение, доброволчество, творчески занимания, вие доказвате и на себе си и пред всички нас като общество силата на човешката ангажираност и на гражданската активност“, каза още Румен Радев.
Президентът поздрави участниците за куража и смелостта при формулирането на високи цели, които впоследствие са успели да постигнат. Преодоляването на вътрешните бариери е най-голямото предизвикателство към постигането на резултати не само в интерес на личностното развитие, но и в името на цялото ни общество, заяви държавният глава. "Именно това ви отличава - вие полагате усилия, воля и енергия да превърнете света около вас в едно по-добро място. Затова и президентската институция подкрепя тази награда, подкрепя всички инициативи, които спомагат нашите млади хора да работят и да развиват себе си, така че да бъдат достойни строители на бъдещето на България, Европа и света“, отбеляза още в приветствието си президентът Румен Радев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: