Румен Радев, президент на Република България (22 януари 2017 г. – 23 януари 2026 г.) и лидер на новосъздадената коалиция "Прогресивна България".
"Войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива.
1. Неотложно е кабинетът да провери резервите от суров петрол, течни горива и газ, с които разполага България и готовността те да бъдат използвани в случай на нужда.
2. Трябва да бъде проверена цялата номенклатура на държавния резерв. Нарушаването на веригите за доставки и новите цени на горивата рискуват да ударят всички сектори на европейската икономика, част от която е и България. Рискът от дефицити на всички нива е реален. Той трябва да бъде прогнозиран и смекчен с изпреварващи действия.
3. Очаква се войната да породи и нов имиграционен наплив в следващите месеци. България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет, без да чака друг да го стори. Проблемът изисква европейска координация и превантивни действия.
4. Да се извърши преглед и при необходимост актуализация на плановете за засилена охрана на държавната граница с цел овладяване на повишен имиграционен натиск.
5. Да се извърши преглед на плановете за борба с тероризма и да се повиши бдителността.
6. Атаките с дронове и балистични ракети в близост до нашия регион изискват Министерството на отбраната и службите за сигурност да обсъдят защитеността на стратегическите ни обекти от подобна опасност, която изисква неотложно да се разработят механизми за противодействие. Да се разработят планове за развръщане при необходимост на допълнителни сили и средства от състава на Българската армия за противовъздушна отбрана и борба с безпилотни летателни апарати.
7. Паралелно с всичко изредено кабинетът трябва да овладее спекулативния ръст на цените, който е следствие от форсираното въвеждане на еврото и слабата готовност на българските институции за борба със спекулата", пише още той.
Румен Радев: България е в непосредствена близост до два въоръжени конфликта!
