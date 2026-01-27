Румен Радев на на Софийския икономически форум 2026.
Това е първото изявление на Радев след напускането му на президентската институция.
"Обществото има огромна енергия и желание за промяна, зависи от нас да я насочим и трансформираме по такъв начин, че да имаме оздравяване на държавността и превръщането на България в демократична, свободна и просперираща европейска държава - такава, каквато заслужава да бъде", каза още той.
В този свят интересите вече не се крият зад ценности. Системите и правилата рухват, преди да сме изградили нови. Дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия. Очевидно е, че ако следваме сегашната траектория на геополитиката, ще има и следващи конфликти – военни, икономически, технологични - които ще пренареждат сферите на влияние", каза още Радев.
Румен Радев: Еврозоната не е стратегическа цел, тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот
