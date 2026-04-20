Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип. Това написа лидерът на формацията "Прогресивна България" Румен Радев във Фейсбук.
Радев благодари на всеки един от българските граждани, които са подкрепили неговата формация.
Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого.
Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България.
Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление "купен вот“.
Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор.
"Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала.
Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите.
Благодаря за доверието!", пише още той.
