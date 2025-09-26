Новини
Румен Радев: Медицинското образование трябва да се възприема като национален приоритет
Автор: Велизара Ангелова 15:48Коментари (0)50
©
Институциите и обществото следва да възприемат висшето медицинско образование като национален приоритет и инвестиция в бъдещето. Това заяви президентът Румен Радев в приветствието си към завършилите лекари от випуск 2025 г. на Факултета по дентална медицина към Медицински университет-София. Тържественото връчване на техните дипломи се проведе днес в зала 3 на Националния дворец на културата.

Държавният глава изрази признателността си към посветилите живота си на толкова трудната и благородна професия в най-сложната област на човешкото познание – медицината, изискваща безпределна вяра в човека и в доброто.

"Да създадеш лекар е мисия. Вие дарявате не само здраве, дарявате и естетика, и самочувствие“, подчерта Румен Радев и открои безспорната лидерска роля на Факултета по дентална медицина. Президентът благодари на ръководството и преподавателски състав за това, че съхраняват, създават и развиват богати традиции, но и внедряват в процеса на обучение нови технологии, развиват перспективни методи и разгръщат изследователски програми. "С постоянство и завидна всеотдайност вие формирате поколения отговорни, знаещи и можещи млади лекари“, заяви държавният глава.

Президентът посочи, че този ден за абсолвентите е дългоочакван с вълнение и нетърпение през целия дълъг и напрегнат път на обучение. Запознат съм напълно с предизвикателствата пред младите лекари, подчерта Румен Радев и изрази очакване предприетите през последните години промени да създадат по-добри условия за професионална реализация.

На вашето поколение се пада честта да трансформира българското здравеопазване към по-високи стандарти, стъпили на здрави традиции, да изгради модерно европейско здравеопазване, което отговаря на очакванията на българските граждани, подчерта държавният глава. Румен Радев пожела на завършващите здраве и сили в професионалните, академичните и личните им начинания. "Вярвам във вашите сили и посветеност и искрено ви желая успех“, посочи още президентът.

В словото си президентът поздрави и чуждестранните абсолвенти за това, че са избрали да получат висококачествено образование в България. "Вярвам, че за тези шест години България стана вашата втора родина и ще остане такава и занапред“, заяви Румен Радев.

Държавният глава изказа благодарствени думи и към родителите и близките на завършващите за търпението и подкрепата в тежкия курс на обучение и за високоблагородната обществена мисия на младите лекари, съобщиха от прессекретариата на д.г.






