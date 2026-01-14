Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Държавният глава участва в отбелязването на празника на Белово и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество.

Белово продължава да впечатлява с висок дух, забележителна историческа памет, единство и доказан през годините стремеж за напредък, но няма как да е иначе, защото всичко това е заложено от вашите предци от Възраждането. Това заяви президентът Румен Радев в Белово, където участва в отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество. В рамките на честването държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили прие почетния строй на представителните части на Българската армия и присъства на традиционното запалване на ритуалния огън на площада на града.

В приветствието си към жителите на Белово президентът Радев открои себеотрицанието на предците им в съдбоносната за българския народ борба за национално освобождение. "България би изглеждала по друг начин, ако те не се бяха влели в Априлското въстание, ако нямаше стотици доброволци от вашия край, които да следват и съпровождат победоносния поход на освободителните руски войски“, посочи държавният глава и благодари на жителите на града, че на днешния ден са изпълнили площада на Белово заедно с децата си. "Не може да има силна и достойна България, ако не завещаем на идните поколения подвига, саможертвата и вярата на нашите предци и тяхната вяра в бъдещето на България. Тя е в кръвта ни“, призова президентът.

Румен Радев припомни думите на революционера Тодор Каблешков, според когото ако има хора, които "биха дали мило и драго за просвещението си – това са беловци“. Запаленият огън на площада на Белово, така както са били посрещнати освободителите в мразовитите януарски дни на 1878 г., е не просто ритуално отбелязване на миналото, а показва цената на свободата и възвърнатото достойнство на народа ни, посочи още президентът. "Светлината от този огън огрява и стойностите и добродетелите, върху които градим нашето настояще и бъдеще“, допълни Румен Радев, съобщи Президентството.

Държавният глава призова множеството на площада да запази любовта към бащиния край и България, за да може тази сила да продължи да го обединява. Румен Радев поздрави гражданите и общинското ръководство за единството в името на по-прогресивен и развиващ се Беловски край. "Тази вечер с енергията си давате пример и надежда за бъдещето на България", подчерта още президентът.