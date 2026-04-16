Някои политически кръгове имат болната амбиция да опорочат изборите, защото разбират много добре, че те не могат да ги спечелят. И какво направиха? На базата на някакви измислени НПО-та изскочиха сигнали за социални мрежи и внушения, насочени към "Прогресивна България", по които служебното правителство сезира Европейската комисия, да активира европейските механизми за защита от външни хибридни влияния. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

"Една политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие и която я е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, си мисли, че властта ѝ се полага по право и иска да управлява", каза още Радев и допълни:

"Не е ясно дали тази общност осъзнава какво върши и че омаскарява България, че ние тук сме зависими от някакви влияния. Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това решаваме тук, ние българите. На 19 април ще покажем на тази общност, че няма да стане по този начин".