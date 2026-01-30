Румен Радев пред БНТ в предаването "Панорама".
По думите му се готви една всеобхватна програма. Той не съобщи чия регистрация ще използва на предстоящите предсрочни избори, но добави, че има различни възможности.
"Минималният срок за регистрация е 3 месеца, в които да се регистрира собствена партия. Аз на създаване на партия сега не мога да разчитам. В момента не мога да ви обявя", каза той.
""Най-удобно за олигархията, щеше да бъде да остана президент. Постът е в сигурните ръце на г-жа Илияна Йотова", уточни той.
"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта", изтъкна Радев.
"Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж", заяви Радев.
"9 години ходих из цялата страна, хората настояваха да създам партия, но аз се въздържах, защото се надявах политическата класа да отговори на очакванията на гражданите. Това обаче не се случи. Сглобката уби надеждите на българите. Така стигнахме до днешната патова политическа ситуация", каза той.
"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", подчерта Радев.
Относно въпроса "Чий е Крим?", Радев заяви, че съгласно международното право Крим е част от Украйна, но реалността казва, че Крим част от Русия. "Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени".
Румен Радев: Партия ще правим след изборите
©
Още по темата
/
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
28.01
Надежда Йорданова: Радев атакува влизането в еврозоната и измененията в Закона за защита на конкуренцията, които ние последователно защитавахме
25.01
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии
25.01
Недялка Делева: Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза
25.01
Още от категорията
/
АПИ предупреждава за дъжд и сняг: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за опасни зимни условия
18:40
Заместник-министърът на здравеопазването: Недопустимо е да приемаме агресията като обикновена част от живота ни!
17:11
Американското посолство в България с коментар за акцията срещу най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас
14:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Деян Мендев
14:07
Актуални теми
николай стоицев
преди 11 мин.
Мунчо , най после призна , че според международното право Крим е Украински и Русия го притежава незаконно ! Както би казал професор Вучков " Гледам и не вярвам на ушите си " !
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.