Румен Радев относно мирния план на Доналд Тръмп.
"Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали. Ние виждаме в момента един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви. От друга страна, Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали Европа е готова да поеме отговорността, ако сега пропусне момента за мир – дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия след много жертви. Дори в това ново предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териториалните дискусии. Това означава, че ще има явно преговори за територии. България трябва да има ясна позиция", допълни Радев.
Държавният глава коментира и нападението на български журналист в Скопие. "Крайно време е РСМ да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всики посегателства към българите там".
Радев е на мнение, че е възможно да се стигне до радикализация на протестите.
"Това е бюджет на счупения диалог, на противопоставянето и на измамата. Никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите. Никога досега един бюджет не е противопоставял толкова силно администрация на бизнес, не е мамел толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи", каза още той.
Румен Радев: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
© Булфото
