Румен Радев на предизборна среща с граждани във Варна.
"Борисов говори открито за добив на шистов газ в Северна България, нашата житница. Сглобкаджиите от ПП-ДБ мълчат, но това е следващото престъпление, което ни готвят. Има само една сила, която ще ги спре, и това сте вие!", подчерта Румен Радев.
Лидерът на "Прогресивна България" посочи, че гласуването за коалицията е глас за земята, природата, водата и храната на нашите деца, за нашето бъдеще.
"Преди два дни в Шумен заявих – да изхвърлим модела "Борисов - Пеевски". Видях, че Борисов реагира много остро. Затова искам днес да се коригирам - няма модел "Борисов - Пеевски", има модел "Пеевски - Борисов", отбеляза Румен Радев. Лидерът на "Прогресивна България" отбеляза, че Варна е врата на България към света и затова оттам се обръща и към нашите сънародници зад граница:
"Знам, че сте разочаровани. Знам, че неведнъж сте лъгани, но и знам от многобройните ми срещи с вас, че България е във вашите мисли, в сърцата и в сънищата ви. Затова ви призовавам - излезте и гласувайте! За да имаме една прогресивна България и за да може един ден вие или вашите деца отново да я припознаете като свой дом", заяви Радев.
Той акцентира върху икономическата програма на "Прогресивна България", която бе представена на 19 март в София. "Приоритет за нас е българският бизнес, малкият, фамилният, средният бизнес! Планираме облекчаване от натиска на бюрокрацията, дигитализация, помощ за инвестиции, помощ за европейско финансиране, ясни правила и привличане на стратегически чуждестранни инвеститори. Тук във Варна потенциалът за всички тези дейности е огромен и ви обещавам, че ние ще направим всичко възможно, за да разгърнем нашата програма", заяви Радев.
Президентът (2017-2026 г.) акцентира и върху факта, че за Варна туризмът е от ключово значение и затова водач на листата в 3-ти Многомандатен избирателен район е Илин Димитров – доказан експерт в тази област. "Ние ще работим за висококачествен туристически продукт в четири сезона, а това означава повече свързаност, повече достъпност, повече образование и висока квалификация в сферата на туризма, защото за да правиш качествен туризъм, се искат много знания и много експертиза и ние ги имаме", подчерта още лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.
