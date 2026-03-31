Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов по повод кончината на една от легендите на българския футбол.
"Ще запомним Боби Михайлов преди всичко като един от ярките участници в "Пеневата чета“, която завоюва многобройни победи на футболния терен и донесе на България незабравимото лято през 1994 година, спечелвайки бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ. Със спортния си дух и завладяващо присъствие на вратарския пост Боби Михайлов често бе и гарант за победата на националния ни отбор по футбол. Светла памет!“, заяви Румен Радев.
