Румен Радев: Този подход води единствено до още повече разрушения

© Президентът Румен Радев коментира пред журналисти провелата се в Аляска среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде репортер на "Фокус".



По думите на държавния глава срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички за постигане на мир.



"Тук предстои да наблюдаваме метаморфозите на всички онези, вкл. българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите. Аз отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още повече загуба на територия. Надявам се да го осъзнават", заяви Радев.







