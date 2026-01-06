Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.
Държавният глава призова за масово гласуване.
На въпрос дали ще се яви на предсрочните парламентарни избори със свои политически проект, Радев отговори: "Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме гражданите. По-наложащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет".
Радев коментира и темата за растящото напрежение между САЩ и Венецуела: "Ние сме свидетели на правото на силата и това носи рискове".
Президентът участва в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет.
Румен Радев: Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство
© ФОКУС
Още по темата
/
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
Проф. Малинов: Ако Радев участва на изборите, ще стане ясно преди формирането на служебния кабинет
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
Проф. Константинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
22.12
Още от категорията
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
11:45
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:02
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.