Румен Радев.
"Трябва да поправим ужасните последствия от сглобките и сглобкаджиите, които обещаваха, че ще сложат край на този модел, но веднага се съюзиха с него. Които го легитимираха и му поднесоха властта на тепсия и убиха по този начин надеждата на всички ни, че може да има реална промяна, принципи и морал в политиката", каза Радев.
"Тепърва ще трябва много работа, за да неутрализираме всички тежки последствия от съсипването на българската конституция, което доведе дотам, че дори и изгонено от властта, статуквото пак продължава да я държи чрез "домовата книга“, която въведоха по отношение на служебното правителство. Трябва най-сетне да сложим край на тази арогантност в българската политика. За първи път от много години имаме реалната възможност да променим България", добави Радев.
По негови думи срещита на "Прогресивна България" с гражданите от цяла България показват "победа на изборите, но въпросът е с колко".
"Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред", каза той.
Още по темата
Съветник на служебния премиер: Наблюдава се "лавинообразно нарастване" на сигналите за изборни нарушения
20:42
Доц. Атанас Мангъров: Няма предпоставки за паника за епидемия от морбили, но реална опасност има
20:42
Проф. Владимир Чуков: Конфликтът ескалира до степен, при която може да се стигне до промяна на геополитическата карта
20:42
Пенсиите у нас покриват едва 78% от разходите за живот. Пример – в Италия възрастните хора взимат повече от два пъти от това, което харчат
17:20
Още днес: Има всички предпоставки част от домакинствата да получат компенсация за високите сметки на горивата
11:49
Банкер: До седмица ще има повишение на лихвите от ЕЦБ, но за кредитите у нас увеличението ще бъде плавно до края на годината
10:02
Шофьор на линейка: Вижте дневния ни купон, дайте го на господата в София! Дажбата ни е 1,02 евро за 12-часово дежурство!
23.03
Проф. Тодор Кантарджиев: Ако едно дете не е ваксинирано, може да има ужасни случаи на късни усложнения от прекарана инфекция - възпаления на мозъка
23.03
Зомбори за изборите: Дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината"
21.03
