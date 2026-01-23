Румен Радев напусна президентството, изпратен с аплодисменти точно в 16:00 часа и предаде поста на Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
Той бе изпратен на парадния вход на институцията от новия президент на страната Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд вече заема поста на държавен глава.
"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха подкрепа да бъда президент. Днес бе последният ми ден като президент и първият ми като гражданин", каза Радев пред медиите.
Освен от журналисти президентът бе посрещнат и от граждани, които скандираха името му.
Очаквайте подробности.
Повече вижте във видеото.
Румен Радев беше изпратен с аплодисменти: Каузата ни е обща! За мен беше чест!
©
Още по темата
Още от категорията
/
Костадинов за Радев: Чакаме го, той ще стане като всички останали участници в политическия процес
11:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Луд за връзване
преди 51 мин.
Браво,МЪЖКО МОМЧЕ.Аре ся,страх тресе кочината.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.