Румен Радев честити 8 март на българките. Ето какво написа той във Фейсбук:
Скъпи български жени,
Пожелавам ви да сте здрави, а вашите чар, достойнство и постижения да продължават да вдъхновяват и да бъдат опора за вашите семейства и близки!
Честит 8 март!
Румен Радев честити 8 март на българките
Двоен празник е днес!
08:54
Продавач на цветя: Някои хора гледат да им е по бюджетно, а за други няма значение. Има единични цветя, предпочитат и по-големите букети
08.03
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес
07.03
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
07.03
