Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания.
"Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания. Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочва президентът и пожелава бързо възстановяване на ранените", написа Радев в X.
Броят на жертвите при влаковата катастрофа в Испания вече е 39, а ранените са 152 души, информира испанската държавна телевизия.
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
© Булфото
Още от категорията
/
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
12:10
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:24
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:20
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
10:03
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5", два месеца преди избори, е несериозен
18.01
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
18.01
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
18.01
АИКБ: Пpeз пocлeднитe 5 гoдини pъcтът нa paзxoдитe в пyбличния ceĸтop знaчитeлнo e изпpeвapил тoзи нa пpиxoдитe
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.