Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.
"Готови сме, можем и ще успеем!", написа по-рано днес държавният глава.
Конституционният съд ще проведе заседание по повод подадената оставка от президента в петък. Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.
Румен Радев напуска президентската институция в петък
