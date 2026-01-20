вчерашното последно обръщение на Радев към нацията, в което той обяви намерението си да напусне поста си.
"Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години - президент и вицепрезидент можем да работим ефективно и в синхрон, обединени в обща цел", коментира Радев.
Няма законов срок, в който КС да разгледа молбата на президента, но се очаква това да стане максимално бързо.
След освобождаването на Радев функциите на държавен глава до края на мандата, който приключва на 22-ри януари догодина, ще поеме вицепрезидентът Илияна Йотова.
За първи път в 33-годишната история на президентската институция държавен глава се оттегля от поста предсрочно.
Румен Радев ще депозира оставката си пред Конституционния съд
©
Още по темата
/
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента, процедурата за избор на служебен премиер ще се забави
08:45
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
19.01
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
19.01
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
19.01
Крум Зарков: Евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера
19.01
Още от категорията
/
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
19.01
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
19.01
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
19.01
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
19.01
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
19.01
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
19.01
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
България в международния фокус: Световните медии за оставката на ...
23:06 / 19.01.2026
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев...
21:47 / 19.01.2026
Зафиров: БСП отново има президент!
21:55 / 19.01.2026
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси...
20:06 / 19.01.2026
Радостин Василев: Възприемаме партия на Румен Радев като възможен...
20:07 / 19.01.2026
Ивайло Мирчев каза дали "Да, България" ще преговаря с Румен Радев...
20:13 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.