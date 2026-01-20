Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд. Това обяви, че ще направи самият той в обръщение до народа в понеделник.
Сега тя трябва да бъде одобрена. В основния закон обаче не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат, но според екперти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.
След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.
Румен Радев внесе оставката си в КС
© Булфото
Още по темата
/
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
13:42
Бивш началник на кабинета на Радев: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
10:47
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
19.01
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
19.01
Още от категорията
/
"Да, България": Снишаването на българското правителство за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от "Магнитски" е недостойно
13:22
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проблеми при обмяната на левове в търговските банки през изминалата седмица
11:59
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
19.01
Крум Зарков: Евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера
19.01
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
19.01
Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд.евро
19.01
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
19.01
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Tsvetelin
преди 4 мин.
Мистър БОТАШ. Набута ни още преди да е взел властта. Всеки ден плащаме по 1 милион лева, 4 милиарда за 13 години. Ай честито!
aahasfer
преди 12 мин.
Ами сега - остана си миризливата деса без ново бмв!Мъка!
Сергей Пройчев
преди 35 мин.
Сбогом дрогарьо.Някой те излъга че идиотите в България са толкова много.Не е вярно пък и те си обичат Копейката.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.