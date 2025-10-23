Румен Радев по повод изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ще помоли финансовия министър всички коли и шофьори, да бъдат прехвърлени отново на Президентството.
По думите му тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони.
"Те го правят не от държавен интерес, а от паника, защото хората питат: след като президентът слезе от бронираната кола, а аз пътувам много рядко с такава, защо те не могат?", посочи Радев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.