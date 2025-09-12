Новини
Румен Спецов: Всичко вече е свършено или е в изключително крайна фаза
Автор: Десислава Томева 16:04Коментари (0)30
©
Изпълнителният директор на приходната агенция Румен Спецов увери, че системата на НАП, която е най-модерната българска администрация по отношение предоставянето на електронни услуги, е готова за плавния преход към еврото.

"Всичко вече е свършено или в изключително крайна фаза, което налага единствено специфики по годишно приключване, за да може от 1 януари нашите клиенти да не усетят разлика в информационното обслужване, затруднения или прекъсване на системите и всички операции да се извършват гладко“, каза още той по време на информационно събитие във връзка с въвеждането на еврото в Благоевград.

"Живеем в динамични времена, но както тези звезди на европейското знаме символизират Европа, така те всъщност представляват отделни страни. Никой не може да ни отнеме Мадарския конник, Шипка, нос Калиакра и Българското Черноморие. В каквато и териториална структура да живеем и както и тя да се нарича, тази територия е България и ние ще бъдем винаги българи, без значение в каква валута се разплащаме. От историята знаем, че в основата на всичко е било златото, а парите са имали много наименования – от финикийски знаци, през монетите, идващи от римската богиня Монета, до американски долари, и обезпечението на всички тях е със злато. Става дума само за начин на разплащане, което все по-често е през електронни системи", допълни Спецов.

