Румънската преса за "Елените": Следите от наводнението са поразителни - коли са заседнали една върху друга, магазини са със счупени прозорци, домове са пълни с кал

© Броят на жертвите от катастрофалните наводнения, които засегнаха българското крайбрежие, нараства. Жена, за която съпругът ѝ съобщи, че е в неизвестност, е намерена безжизнена в апартамента си.



Междувременно водите, които отнеха четири живота, започват да се оттеглят, но оставят след себе си опустошителни сцени. Разрушени са домове, пътища, мостове и автомобили. Спасителни екипи работят неуморно, за да помогнат на пострадалите.



Бедствието може да се види във всеки ъгъл на засегнатите от наводненията курорти по българското крайбрежие. Само за няколко часа са паднали тримесечните количества дъжд, съобщават властите. Хората отчаяно се опитваха да изпомпат водата, но напразно.



В Елените, само на 10 километра от Слънчев бряг, електрозахранването беше прекъснато.



Бедствието, оставено след наводненията



Следите от наводнението са поразителни. Колите са заседнали една върху друга, магазините са затворени, със счупени прозорци, а домовете са пълни с кал.



Кореспондент на ProTV News: "Пътищата в Елените са непроходими, покрити са с вода, но и с кал. Силното наводнение изкорени дървета и донесе тази купчина клони до входа на квартала. Къщите също бяха засегнати и много дървета са практически в къщата.“



Екипите за спешна помощ работят в непрестанно движение. Над сто души са евакуирани от жилищен квартал. Но хората изпитват затруднения да напуснат домовете си.



Георги Босков: "Четири екипа с по 25 пожарникари сега отговарят за евакуацията и почистването на пътищата.“



Репортер: "Трудно ли е?“



Георги Босков: "Много е трудно.“



Репортер: "Защо?“



Георги Босков: "Защото някои хора ни създават проблеми с евакуацията. Не искат да си тръгнат. Притесняват се за разни неща.“



Аквапарк беше опустошен, а пързалката разкъсана на парчета. Пътят до плажа в Елените беше разрушен от наводнението, парчета асфалт изчезнаха, а плажът, някога райско кътче с фин пясък и син флаг, стана неузнаваем.



Кореспондент на ProTV News: "Пясъкът беше покрит с клони и всичко, което наводнението е донесло от хълмовете. Виждам много столове, манекени, донесени от водата от магазините, шезлонги, много детски играчки, знак, че наводнението е преминало и през домовете на хората, а има и микробус насред морето.“



Местен жител: "Ситуацията е наистина лоша, виждате, колата ми е унищожена и е откарана в морето. Сега няма вода, няма електричество, трябва да си тръгнем.“



Властите обявяват, че районът ще бъде свързан отново към електрическата мрежа едва следващата седмица.