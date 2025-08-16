Румънски граничари заловиха българи, превозващи нелегално 10 мигранти

© В събота около 01:40 часа, на паркинга близо до ГКПП Калафат (РО) - Видин (БГ), румънски гранични полицаи, съвместно с български гранични полицаи, спряха за проверка микробус, регистриран в България.



Пътувал е по маршрута България-Италия, бил е управляван от 23-годишен български гражданин, а в него е пътувал и друг български гражданин, предаде StirileProTV.



При щателната проверка на транспортното средство, в товарния отсек са открити десет души, чуждестранни граждани, които не са притежавали валидни документи за пътуване и не са отговаряли на законовите условия за влизане в Румъния.



След проверките е установено, че въпросните лица са граждани на Ирак и Сирия, се казва в изявление на Граничната полиция.



Предвид констатациите, десетте чуждестранни граждани, шофьорът, микробусът и пътникът са били поети от българските власти.