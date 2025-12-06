Катастрофа затвори Прохода на Републиката. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточнява, че преди минути товарен автомобил с румънска регистрация се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци. При инцидента няма пострадали.За леките автомобили е въведен обходен маршрут - през Прохода Шипка. Товарните автомобили изчакват на място.