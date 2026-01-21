Румяна Бъчварова коментира оставката на президента Румен Радев, предстоящите избори и изборните промени.
Бъчварова определи решението на Радев като "стратегическо“ и очаквано, като подчерта, че последната година и половина публиката е била подготвяна за този политически проект. "Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът и да се тестват обществените реакции“, каза тя пред bTV.
Според Бъчварова Радев се ориентира по обществените настроения и това му осигурява по-широка подкрепа.
Бъчварова коментира и изборните промени, включително въвеждането на скенери и машинно гласуване: "Скенерите подпомагат само отчитането на гласа, а не гласуването. Големи въпросителни остават, което създава опасност от неправомерни действия на изборите.“
Бъчварова посочи, че изпълняващият функцията главен прокурор е на поста вече 2 години и 7 месеца, въпреки законовия лимит от 6 месеца, което е "доказателство за деинституционализация на правораздаването и основание за липса на доверие в съдебната система“.
"Когато няма справедливост в съда, хората се обръщат към самоправството. Това е един от белезите на институционалната криза. Липсват избрани членове на Висшия съдебен съвет и ясни позиции относно легитимността на прокурора“, каза Бъчварова.
Бившият вътрешен министър завърши с предупреждение, че оставката на президента Радев и предстоящите трудности при избор на служебно правителство могат да задълбочат кризата.
