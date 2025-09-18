Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Румяна Георгиева: Глобата не ни превъзпитава в правилните нагласи – тя просто ни санкционира
Автор: Ася Александрова 13:40Коментари (0)41
© Фокус
Най-погрешната нагласа на възрастните е чувството ни за вечност. Това е изключително погрешна нагласа, защото тя се мултиплицира в най-различни модели на поведение. Това каза Румяна Георгиева от гражданската инициатива "Пътят на промяната“ в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.

Според проучване, проведено от самата нея миналата година сред 200 деца на възраст около 10 години, 30% от тях не слагат колан на задната седалка в автомобила. "Техните родители не ги карат да си слагат коланите. Защо не ги карат – заради чувството за вечност. Ние сме абсолютно сигурни, че на нас това не може да се случи“, коментира Георгиева.

Безопасността на пътя минава през формиране на отговорно гражданско самосъзнание, категорична бе тя. "Ако винаги сме с мисълта, че глобата ще регулира поведението ни, това е погрешна практика, тъй като тя не ни превъзпитава в правилните нагласи – тя просто ни санкционира, когато вече сме извършили нарушение. Личният пример е един от най-добрите възпитателни инструменти в ръцете на родителите и учителите. Няма как да говорим на децата ни за пътна безопасност и след това "Хайде сега тук за малко – няма да слагаш колана, тук може“. Другото нещо, с което вярвам, че въздействаме, е позитивният подход. Той е ключов в изграждането на правилни нагласи“, смята Георгиева.

Целта на гражданската инициатива "Пътят на промяната“ е да формира една критична маса граждани, които да осъзнават своята отговорност на пътя. "Тази критична маса може да упражнява натиск върху патологичните нарушители. Моята визия е да се обучат повече учители по нашата методика. Кръстили сме обучението "Пътят на промяната – емоционална интелигентност и пътна безопасност“, именно защото мислим, че липсата на емоционална интелигентност на пътя е един от ключовите проблеми. Това е абсолютно различен подход към темата за пътната безопасност, в който се опитваме да възпитаваме и да изграждаме мислещи млади хора. Как да научим децата да мислят на тема "Път“, ако не им даваме възможност да се изкажат и мислят, ако им кажем просто "Това е правилно, това е грешно“?, коментира Румяна Георгиева.

Тя сподели, че не получава подкрепа от страна на държавата в усилията й за повишаване на пътната безопасност. "Осъзнах, че пътят ще е по-бавен, отколкото на мен ми се иска. Ще се радвам на всяка стъпка и покана. До известна степен срещам подкрепа от страна на институциите. Тя се изразява в подкрепата на Столична община за един проект по програма "София град на младите и активните“ миналата година, с покана от страна на Министерство на образованието и науката за среща с всички РУО, където представих инициативата, така, че конкретни училища да се свържат за обучения, с няколко срещи и комуникация с Държавната агенция за пътна безопасност“, допълни Георгиева.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
12:50 / 16.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
15:05 / 16.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
18:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
Бюджет 2026
Арестуваха кмета на Варна
Трима българи са задържани за шпионаж в полза на Русия във Великобрита
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: