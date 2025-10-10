ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румяна Коларова: Наблюдаваме фрустрация в политиките на опозицията
Тя определи активността на опозицията като вербална и медийна, но в сферата на реалната политика сякаш не се забелязва присъствие. Политолгът постави въпроса дали засилената активност дали не е плод на фрустрация: "Фрустрацията е нещо, което наблюдаваме в политиките на опозицията. Големият въпрос е дали ще се появи сред симпатизантите и какъв ще бъде ефектът сред тях. Дали ще се прояви в някаква свърхагресия, или обратното, ще се прояви вид пасивност, апатия и т.н. Това, което се случва в момента, не дава основания за ясна прогноза. Има натрупване на напрежение, но до какво ще доведе то, тепърва ще видим."
Според Коларова, отношенията между ДПС "Ново начало" и ГЕРБ не засягат "Продължаваме промяната", освен ако от ПП не решат да бъдат партньори с Бойко Борисов, но те отхвърлят този вариант.
"Няма абсолютно никаква логика да се тръшкаш и непрекъснато да говориш как Делян Пеевски превзема ГЕРБ, ако не предлагаш на Борисов някаква алтернатива", коментира политологът.
ПП-ДБ се опитват да омаловажат факта, че Борисов има стабилна подкрепа и електорат, каза още Коларова.
"От цялата тази работа идеята на опозицията е, че като атакуват институциите, те атакуват правителството. Но истината е, че се ерозира базовото доверие, т.нар. дифузна подкрепа за политическите институции. Защото при толкова категорична липса на консенсус и при този дебат, това са паралелни реалности. Политическото отчуждение, обезверяване, отдръпване на хората от политиката – това е ефектът, който се постига, за съжаление. И той не е в полза на никого", добави политологът.
