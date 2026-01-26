Русе ще отбележи 81-ата годишнина от освобождаването на нацисткия концентрационен лагер "Аушвиц-Биркенау"
©
На утрешната дата се прекланяме и пред паметта на всички останали жертви на нацизма. Сред тях са стотици хиляди роми, синти, инвалиди, военнопленници, хора непримирими с мерзавщината на този режим. Според различни източници общият брой на жертвите на Холокоста надхвърля 10 милиона. 27 януари е обявен за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста с резолюция на Общото събрание на ООН на 1-ви ноември 2005 година. Мемориалът в Русе, посветен на жертвите, бе издигнат през 2018-а. Той е изградена със средства на организацията и с дарения на израелски фирми. Проектът бе предоставен безвъзмездно от русенския архитект Цвети Русинов.
Началото на кошмара, наречен Холокост, бива даден в нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 година. Тогава започва вълна от погроми срещу евреи в Германия и Австрия, а нощта бива наречена Кристална. Наименованието идва от звука от потрошените стъкла на хиляди витрини на над 750 магазини, собственост на евреи. Опустошени са дори и синагоги. 30 000 евреи са арестувани и изпратени в съществуващите вече концлагери, а 91 са убити. Зад набезите стои паравоенната организация на управляващата Националсоциалистическа германска работническа партия и те са извършени по инициатива на нейния водач Адолф Хитлер. Няколко години по-късно следва и т.нар. "Общ план за окончателното разрешаване на еврейския въпрос в Европа“ – всъщност това е заповед с подписа на Хитлер от януари 1942 година, която предвижда депортирането на 11 милиона евреи в концентрационни лагери.
Още от категорията
/
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въвеждане на еврото създаде погрешното впечатление у търговците и потребителите
14:01
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а в модела и структурирането на земеделието при нас
13:31
Доц. Орманджиев: Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията
08:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.