С възпоменателна церемония в Русе утре ще бъде отбелязана 81-ата годишнина от освобождаването на нацисткия концентрационен лагер "Аушвиц-Биркенау“. Инициативата се организирана от Областната администрация в Русе с подкрепата на Регионалната организация на евреите "Шалом“ с председател Панайот Тотев. Събитието ще се проведе от 12.00 часа пред Паметника на жертвите на Холокоста на площад "Мустаков“ в крайдунавския град. Почит към паметта на милионите еврейски жени, мъже и деца, убити по време на нацизма, ще отдадат представители на държавната и местна власт, като сред тях се предвижда да бъде заместник областният управител Георги Георгиев.На утрешната дата се прекланяме и пред паметта на всички останали жертви на нацизма. Сред тях са стотици хиляди роми, синти, инвалиди, военнопленници, хора непримирими с мерзавщината на този режим. Според различни източници общият брой на жертвите на Холокоста надхвърля 10 милиона. 27 януари е обявен за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста с резолюция на Общото събрание на ООН на 1-ви ноември 2005 година. Мемориалът в Русе, посветен на жертвите, бе издигнат през 2018-а. Той е изградена със средства на организацията и с дарения на израелски фирми. Проектът бе предоставен безвъзмездно от русенския архитект Цвети Русинов.Началото на кошмара, наречен Холокост, бива даден в нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 година. Тогава започва вълна от погроми срещу евреи в Германия и Австрия, а нощта бива наречена Кристална. Наименованието идва от звука от потрошените стъкла на хиляди витрини на над 750 магазини, собственост на евреи. Опустошени са дори и синагоги. 30 000 евреи са арестувани и изпратени в съществуващите вече концлагери, а 91 са убити. Зад набезите стои паравоенната организация на управляващата Националсоциалистическа германска работническа партия и те са извършени по инициатива на нейния водач Адолф Хитлер. Няколко години по-късно следва и т.нар. "Общ план за окончателното разрешаване на еврейския въпрос в Европа“ – всъщност това е заповед с подписа на Хитлер от януари 1942 година, която предвижда депортирането на 11 милиона евреи в концентрационни лагери.