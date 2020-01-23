Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Русенец си позволи да шофира с 2 промила алкохол в кръвта! Закопчаха го в Обзор!
Автор: Иван Сотиров 14:45 / 23.01.2020Коментари (1)59
© Burgas24.bg
Вчера около 14.30 часа в Обзор, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“, с русенска регистрация, управляван от 25 годишен русенец, движещ се от Бургас в посока Варна. Полиците констатирали, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация – 2 промила. Водачът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.









Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 2 ч. и 19 мин.
0
 
 
Поне 2000 лева глоба и отнемане на книжката за 1 година на тиквеника.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
Първият учебен ден
Национален отбор по футбол
Цистерни от влак се взривиха край Хитрино, има ранени
Проверки в култови хотели в Пловдив и София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: