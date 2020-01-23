Русенец си позволи да шофира с 2 промила алкохол в кръвта! Закопчаха го в Обзор!

© Burgas24.bg Вчера около 14.30 часа в Обзор, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“, с русенска регистрация, управляван от 25 годишен русенец, движещ се от Бургас в посока Варна. Полиците констатирали, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация – 2 промила. Водачът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо полицейско производство.