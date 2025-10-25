ЗАРЕЖДАНЕ...
Ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди
По данни на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, през зимните месеци най-много произшествия възникват в районите на Карлово, Съединение и Асеновград. Основната причина – използването на печки на твърдо гориво и лошото състояние на коминните тела.
"Причините за тези пожари са две – строително-технически проблеми, при които в комините има заложени греди, и липсата на редовно почистване. При горенето на твърди вещества се отделят сажди, които при висока температура могат да се запалят“, обясни гл. инспектор Петър Тосков, началник на сектор "Превантивна и контролна дейност“ в Пловдив в ефира на NOVA.
Само през миналата година в региона са регистрирани 74 пожара, предизвикани именно от непочистени комини. За да се избегнат подобни инциденти, специалистите препоръчват комините да се почистват преди всеки отоплителен сезон и редовно да се проверява тяхното състояние.
"Призоваваме гражданите да не използват бензин, нафта или спирт за разпалване на печките – това е изключително опасно. Отговорността за почистването и поддръжката на комините е изцяло на собствениците на жилищата“, допълни гл. инспектор Тосков.
