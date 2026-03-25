Ръст на телефонните измами: Работата на разследващите се утежнява от факта, че много от извършителите са се изнесли в чужбина
© БНТ
Падинкова подчерта, че работата на разследващите се утежнява от факта, че много от извършителите са се изнесли в чужбина, но има и успехи.
гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор "Измами“ в ГД "Национална полиция“: "Да, със сигурност това затруднява процеса по разследване и разкриване на тези престъпления, но стигаме и до извършителите, работим съвместно с чуждите служби и имаме и успехи. В края на февруари имахме съвместно операции с колегите от Румъния точно по телефонни измами и бяха задържани четири лица в Горна Оряховица, фактически извършители на такива престъпления."
По повод случаи с деца, които са били въвлечени в подобни схеми, Златка Падинкова обясни, че те са по-скоро случайни. Тя препоръча да се говори с децата и когато се получи такова обаждане от непознат, да се затваря телефона, да се прекъсва разговора и да се извика родителят.
Друг сериозен проблем са така наречените "романтични" измами, каза още Падинкова.
гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор "Измами“ в ГД "Национална полиция“: "Романтичните измами стартират с едно запознанство в социална мрежа или в онлайн сайт за запознанство. Комуникацията върви много интензивно. В общи линии жертвите на тези престъпления са заливани с любов, използва се техника любовно бомбандиране. Още в началото на комуникацията започват обяснения в любов, показване на внимание, интересуване много от личния живот на потенциалната жертва, като във времето с развитието на емоционалните взаимоотношения жертвата е убеждавана да превежда пари, да предоставя банкова информация. В общи линии всичките измами се въртят около даването на пари и предоставянето на някаква лична или банкова информация, която в последствие се използва от измамника отново за придобиване на парични средства."
Такъв тип престъпления се разкриват трудно, когато става дума за чужди граждани, но има и добри примери.
гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор "Измами“ в ГД "Национална полиция“: "Тогава, когато извършители са български граждани, тогава стигаме до тях. Дори имахме преди няколко години съвместна операция с колегите от Чехия, при която беше задържан български гражданин, който участва в подобна схема за романтични измами. Отново с фалшиви профили в социални мрежи, установява контакт с дами на възраст между 50 и 80 години и под различни предлози иска от тях изпращане на парични суми."
Проблем е и пострадалите от този тип измами е че те считат, че познават човека, че той е реален, допълни Златка Падинкова. И дори подаването на сигнал в полицията не решава проблема, защото много често комуникацията продължава. Освен това една жертва, която е дала пари, нейните данни се разпространяват между останалите лица, ангажирани в този престъпен бизнес, допълни тя.
Падинкова препоръча да се внимава с това, каква информация публикуваме за себе си в социалните мрежи.
Още от категорията
/
13.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.