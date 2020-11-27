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|Ðóò Êîëåâà: Ñëåä êàïàíà, â êîéòî ìå âêàðà Êàðáîâñêè, ïîëó÷àâàõ ñìúðòíè çàïëàõè çàðàäè àáîðòà!
Ïåâèöàòà ïðèïîìíÿ ó÷àñòèåòî ñè â ðèàëèòè ôîðìàòà "Êúðòèöàòà" ïðåç 2012 ãîäèíà, êîãàòî ðàçáèðà, ÷å å áðåìåííà. Æåëàíèåòî é çà àáîðò ïðåäèçâèêà âúëíà îò àãðåñèÿ è ãðîçíè íàïàäêè ñðåùó íåÿ.
"Áÿõ çàñðàìåíà è ñúñèïàíà. Çàïî÷íàõ äà ïîëó÷àâàì ñìúðòíè çàïëàõè. È êîãàòî áÿõ íàé-ñëàáà, íàé-óÿçâèìà, áÿõ ïðèíóäåíà äà äàì èíòåðâþ, êîåòî ïðîìåíè æèâîòà ìè çàâèíàãè. Êàòî ìëàä àðòèñò íèêîãà íå ñè ïðåäñòàâÿòå, ÷å äîãîâîðèòå ñå ðàçèãðàâàò ïî-íåãàòèâåí íà÷èí, à ñàìî ðàçãëåæäàòå âúçìîæíîñòèòå, êîèòî ïðåäñòîÿò. Ñúñ ñèãóðíîñò íàó÷èõ óðîêà ñè ñ òîçè“, ðàçêàçâà Ðóò.
Ìàêàð ñâåòîâíîèçâåñòíàòà èçïúëíèòåëêà, êîÿòî òîãàâà å åäâà íà 22 ãîäèíè, äà ìîëè ïðîäóêöèÿòà äà çàïàçè òîçè ëè÷åí ìîìåíò çà íåÿ, òÿ å ïðèíóäåíà â ïðåäàâàíå, âîäåíî îò Ìàðòèí Êàðáîâñêè, äà ãîâîðè çà àáîðòà. Ðóò îïèñâà, ÷å ñå ÷óâñòâà ïðèòèñíàò îò âúïðîñèòå íà æóðíàëèñòà.
"Êîãàòî âëÿçîõ â ñòàÿòà çà èíòåðâþòà, âðàòàòà ñå çàêëþ÷è îòâúí è íå ñëåä äúëãî â ðàçãîâîðà ìå ïîïèòàõà: "Êàê ñå ÷óâñòâàø, ÷å ùå óáèåø äåòå?“. Îñúçíàâàéêè íàêúäå òðúãâà ðàçãîâîðúò, ïîìîëèõ äà èçëÿçà è äà ñè òðúãíà, íî áÿõ â êàïàí. Ïðåç ñëåäâàùèòå 10 ìèíóòè ñÿêàø áÿõ ñúäåíà â íÿêàêúâ ìîðàëåí ñúä, áÿõ îïîçîðåíà, óíèçåíà, íàêàçàíà, äåìîíèçèðàíà è äîðè îáâèíÿâàíà çà äåìîãðàôñêèÿ óïàäúê íà ìîÿòà íàöèÿ. Äîìàêèíúò ñòèãíà äîòàì, ÷å
Òîçè "æóðíàëèñò“ äîáàâè ñëåä èíòåðâþòî ìè äâà äîïúëíèòåëíè åïèçîäà çà ìîÿ ïóáëè÷åí àáîðò, è ïîêàíè áèâøèÿ ìè äà ðàçêàæå ñâîÿòà ñòðàíà íà èñòîðèÿòà“, ïèøå â åìîöèîíàëíîòî ñè ïðèçíàíèå Ðóò.
Òÿ íåäîóìÿâà çàùî å áèëà èçáðàíà çà ëèöåòî íà àáîðòà. Ðàçêðèâà, ÷å òàçè èñòîðèÿ ÿ òðàâìèðà çà ãîäèíè íàïðåä è ñïîäåëÿ èñòîðèÿòà ñè, çà äà ìîæå äà ïðåäïàçè âñÿêà äðóãà æåíà, êîÿòî ìîæå äà áúäå ïîäëîæåíà íà ïîäîáåí ëèí÷ çàðàäè ðåøåíèåòî ñè, ïèøå "Áúëãàðèÿ Äíåñ“.
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