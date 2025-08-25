Рядък морски бозайник, обявен за изчезнал у нас, беше заснет в Приморско

© Facebook Черноморският Тюлен-монах се завръща! Радостната новина съобщават от страница във Фейсбук, посветена на туризма в Приморско.



"В Приморско беше заснет един от най-редките и застрашени морски бозайници – тюленът-монах. Истинска победа за природата!", пишат те. Снимката е направена на Маслен нос.



Той е част от Червената книга на България. Приема се за изчезнал след 1997 г. в Черно море.