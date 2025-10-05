ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|С "Еразъм+" до Ватикана: представител на ЦРЧР участва в среща на българска делегация с Папа Лъв XIV
Върховият момент от визитата на българската делегация беше тържествената аудиенция при Негово Светейшество Папа Лъв XIV. Светият отец подчерта колко отговорна и същевременно благородна е мисията да се работи с младите хора, да бъдат подкрепяни и възпитавани в дух на добродетели и солидарност. Именно в този контекст, Програма "Еразъм+“ се явява силен инструмент, който отваря хоризонти за личностно израстване, междукултурен обмен и придобиване на нови умения. От името на ЦРЧР, г-жа Янакиева поднесе специален подарък - книгата "Алманах: България от А до Я“, която съдържа богат исторически, културен и природен обзор на страната ни, представяйки я като част от европейското културно наследство.
Наситената програма на делегацията включваше още редица важни срещи и дискусии. В президентския дворец на Италианската република бе посрещната от Пиетро Колапинто – съветник на държавния глава. Гостите се запознаха с историята на сградата и символиката на президентския герб, като имаха възможност да разгледат и кабинета на италианския президент. След това програмата продължи с посещение в базата за подготовка на местните гвардейци, Сената на Италианската република, Министерството на външните работи и международното сътрудничество, Министерството на труда и социалните политики, Министерството на образованието и заслугите и Министерството на младежта и спорта.
"Тази визита е силно послание за добавената стойност, която Програма "Еразъм+“ носи – не само чрез предоставяне на образователни и професионални възможности за младите хора, но и чрез създаване на нови перспективи за междуинституционално сътрудничество, културно разбирателство и устойчиви международни партньорства“, коментира г-жа Моника Янакиева.
Благодарение на подобни инициативи България укрепва своята роля на активен и надежден партньор в европейските образователни и младежки политики, а Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) продължава да бъде ключов фактор в тяхното реализиране.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: